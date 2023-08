Portugal perde último teste com a Espanha antes do Europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de voleibol fechou esta sexta-feira o terceiro particular com a Espanha, que serviu de preparação para o próximo Campeonato da Europa, com uma derrota por 3-0, depois de dois dias a vencer em Cartagena.

Após 3-2 no primeiro duelo e 3-1 no segundo, ambos para o lado luso, Portugal acabou derrotado com os parciais de 25-23, 25-18 e 25-21, numa partida em que o selecionador João José deixou de fora os habituais titulares.

"Ainda que uns furos abaixo daquilo que melhor podemos fazer, foi um bom momento de aferição para o grupo de trabalho no sentido de compreender onde ainda temos que crescer se queremos atingir os nossos objetivos numa competição como o Campeonato da Europa", disse João José, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Voleibol.

A seleção nacional vai disputar o Grupo D do Europeu, com esse agrupamento a decorrer em Telavive, frente a Roménia (estreia em 30 de agosto), França (31), Grécia (1 de setembro), a anfitriã Israel (3) e Turquia (4).

Portugal vai estar presente numa fase final do Campeonato da Europa pela sétima vez, terceira consecutiva.

Itália, Bulgária e Macedónia do Norte são os restantes países que vão receber a competição.