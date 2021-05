Portugal quer passar à "fase a eliminar" no Europeu de voleibol masculino

O selecionador português de voleibol masculino garantiu, esta quinta-feira, que a passagem "à fase a eliminar" é o principal objetivo da equipa no Europeu, cujo sorteio da fase de grupos se realizou também nesta quinta-feira, em Helsínquia.

"Qualquer grupo seria difícil, mas calhar no grupo da Polónia, bicampeã mundial, é sempre fantástico. Vamos jogar com algumas das melhores equipas do mundo", disse Hugo Silva, à agência Lusa, pouco depois do sorteio que colocou a equipa das quinas no grupo A, juntamente com a Polónia, a Bélgica, a Sérvia, a Ucrânia e a Grécia.

O técnico garantiu que a equipa "vai encarar todos os jogos com otimismo", acrescentando: "Chegar à fase a eliminar é algo que está nos nossos objetivos, sempre esteve, mesmo antes de conhecermos os grupos".

A fase final do Europeu de voleibol masculino disputa-se entre 1 e 19 de setembro, na Polónia, onde decorrerão os jogos do grupo A, na Finlândia, na Estónia e na República Checa.

A competição juntará 24 seleções: as quatro dos países anfitriões, mais as oito melhores da edição de 2019 e as 12 que emergiram das fases de qualificação, entre as quais figura Portugal, que concluiu o apuramento só com triunfos.

Os quatro primeiros classificados de cada um dos grupos apuram-se para os oitavos de final, que decorrerão entre 11 e 13 de setembro, e nos quais o grupo A, de Portugal, cruza com o C, e o B com o D.

Os quartos de final vão decorrer nas cidades de Gdansk e Ostrava, em 14 e 15 de setembro, estando as meias-finais, o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares e a final, agendados para Katowice, na Polónia, nos dias 18 e 19 de setembro.