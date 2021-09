Portugal derrota Grécia e faz história no Europeu de voleibol

Portugal bateu esta noite a Grécia por 3-1 e apurou-se para os oitavos-de-final do Europeu, feito que consegue pela primeira vez em seis presenças na fase final da prova do Velho Continente.





A Seleção Nacional estava obrigada a vencer pelo menos dois sets diante dos gregos na última jornada do Grupo A, em Cracóvia, Polónia, para seguir em frente, mas o apuramento foi mesmo selado com um triunfo, pelos parciais de 25-22, 24-26, 25-20 e 25-22, num jogo em que Hugo Gaspar (16) e Alexandre Ferreira (18) foram os melhores pontuadores.Nos oitavos-de-final, Portugal vai defrontar domingo a Holanda, vencedora do Grupo C.