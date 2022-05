Portugal vence Estónia na 'negra' no arranque da Silver League

A seleção portuguesa feminina de voleibol venceu esta quarta-feira a Estónia por 3-2, num encontro da primeira jornada da Silver League europeia (ESL) que chegou a liderar por 2-0, no pavilhão do centro cultural de Viana do Castelo.Depois de vencer um primeiro 'set' equilibrado e um segundo que dominou do princípio ao fim, Portugal viu a seleção báltica responder com vitórias no terceiro e quarto, levando o jogo para um 'set' decisivo em que as jogadoras lusas aguentaram a vantagem até ao fim, consumando um triunfo pelos parciais de 25-23, 25-15, 22-25, 26-28 e 15-13.

Ao repetir os dois triunfos de 2021 sobre a seleção báltica, também para a 'liga secundária' de seleções da Confederação Europeia de Voleibol, Portugal assumiu o segundo lugar do único grupo, atrás da Eslovénia, que derrotou hoje o Luxemburgo por 3-0.

Depois de um começo com várias faltas junto à rede, a seleção báltica ganhou ascendente junto à rede, dificultando o 'side-out' luso, e ganhou vantagem, segurando-a até bem perto do fim do primeiro parcial.

Com uma manobra ofensiva direcionada, ao início, para o remate de Julia Kavalenka, Portugal diversificou o 'side-out' após o segundo desconto de tempo pedido pelo selecionador Hugo Silva e transformou uma desvantagem de 22-19 num resultado favorável de 24-22, antes de fechar o parcial com uma falta adversária na rede.

A equipa das 'quinas' pareceu 'embalada' pela vitória no primeiro 'set' e dominou o segundo do princípio ao fim, com uma quebra de rendimento a meio, em que a vantagem de 15-6 se viu reduzida para 17-14, antes de 'fechar as contas' com uma marca de 25-15, num bloco de Margarida Maia.

Os 'papéis' inverteram-se na maior parte do terceiro 'set', com o voleibol da seleção 'azul e negra' a mostrar-se mais fluido e a valer o 2-1, aquando do toque decisivo da distribuidora Julija Mönnakmäe, apesar da formação lusa ter encurtado uma desvantagem de 20-13 para 22-20.

A Estónia foi novamente melhor no arranque do quarto parcial, mas Portugal recuperou mais cedo, chegou ao empate aos 13 pontos, após uma série de remates certeiros de Gabriela Coelho, e discutiu o resultado até ao fim no parcial mais emotivo do embate, selado com três pontos consecutivos da formação báltica.

A versão mais certeira da oposto Julia Kavalenka reapareceu no quinto e decisivo 'set', contribuindo para a vantagem madrugadora de quatro pontos (5-1) que a equipa das 'quinas' viu ameaçada na parte final, antes de uma bola de Kertu Laak ficar na rede, quando a equipa às ordens do selecionador Alessandro Orefice tentava o empate a 14.

Os dois primeiros classificados no grupo de cinco equipas que constitui a ESL apuram-se para a final agendada para 02 de julho, em local a designar, ganhando a seleção vencedora o acesso à Golden League de 2023 e um prémio de 35 mil euros.

Depois da 'folga' na jornada marcada para sábado (28 de maio), Portugal recebe a Eslovénia na quarta-feira (01 de junho), novamente em Viana do Castelo, a partir das 18:00.

Jogo no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.

Portugal - Estónia, 3-2.

Parciais: 25-23, 25-15, 22-25, 26-28 e 15-13.

Sob arbitragem de Marek Lagierski (Polónia) e Nuno Teixeira (Portugal), as equipas alinharam:

- Portugal: Gabriela Coelho, Kátia Oliveira, Eliana Durão, Carina Moura, Margarida Maia, Julia Kavalenka e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda Bárbara Gomes, Ana Couto, Alice Clemente e Marta Hurst.

Selecionador: Hugo Silva.

- Estónia: Julija Mönnaakmäe, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Kertu Laak, Kadi Kullerkann e Kadri Kangro (líbero). Jogou ainda Nette Peit.

Selecionador: Alessandro Orefice.

Assistência: Cerca de 200 espetadores.