Portugal vence Islândia na qualificação para o Euro sub-21 feminino e fica à espera de saber destino

Portugal fechou este sábado em Podgorica com nova vitória, agora face à Islândia, a sua participação grupo E de qualificação para o Campeonato da Europa de voleibol feminino de sub-21.



Depois de perder com as turcas e ganhar às montenegrinas, Portugal derrotou a Islândia pela diferença máxima, 3-0, com parciais de 25-14, 25-9 e 26-24. Agora, para saber se garante o apuramento para a fase final, as lusas têm de esperar pelo resultado do Turquia-Montenegro de hoje à noite e pelo cruzamento das classificações de todos os quatro grupos.

Passam à final os primeiros classificados e os três melhores segundos nesta fase do torneio.

Alice Clemente, com 20 pontos, foi a melhor pontuadora do jogo, seguida de Maria Reis Lopes, com 11.

A fase final do Europeu sub-21 será realizada em Cerignola e Andria, na Itália, de 12 a 17 de julho de 2022.