Portugal vence Montenegro e qualifica-se para o Europeu

A seleção portuguesa de voleibol alcançou esta quarta-feira o apuramentoi parao Campeonato da Europa de 2023, depois de vencer Montenegro por 3-0, na quinta e penúltima jornada do Grupo D de qualificação.

Em Santo Tirso, a seleção nacional impôs-se pelos parciais de 27-25, 25-15 e 25-12, num encontro que lhe permitiu assumir a liderança do agrupamento, com 13 pontos, mais dois do que os montenegrinos, que em 07 de agosto tinham vencido em casa o conjunto luso (3-2).

Na derradeira ronda do grupo, marcada para sábado, Portugal visita a Islândia, quarta e última, sem pontos, sendo que uma vitória será sinónimo de primeiro lugar na fase de qualificação para o Europeu de 2023, para o qual se qualificam os vencedores dos sete grupos e os cinco melhores segundos classificados.



O capitão da Seleção, Alexandre Ferreira, era um homem feliz após o término da partida. "Não se constrói nada do dia para a noite. É um grupo que teve muitas mudanças e precisava de algum tempo para se adaptar. Para além disso, tivemos alguns jogadores com limitações físicas ao longo do percurso, o que também motivou algumas alterações na equipa, mas hoje voltámos àquela que era a nossa estrutura base desde início e correu bem, com cada um a fazer o seu trabalho. Assumimos o favoritismo desde início, tivemos altos e baixos, como em Montenegro, mas hoje mostrámos que somos bem superiores. Estamos pela terceira vez consecutiva no Europeu e sinto um enorme orgulho, pois sinto que o nosso País está a crescer na modalidade e isso é o mais importante: levar bem alto o nome do nosso País noutra modalidade sem ser só o Futebol. Vamos estar três vezes consecutivas e espero estar a quarta vez", garantiu em declarações à Federação Portuguesa de Voleibol.