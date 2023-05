Portugal vence Montenegro e lidera grupo na Silver League feminina

A seleção portuguesa feminina de voleibol ascendeu esta quarta-feira à liderança da poule B da Silver League europeia (ESL), após receber e vencer por 3-1 a congénere de Montenegro, teoricamente o adversário mais difícil, na segunda jornada do grupo.

Os parciais de 25-17, 20-25, 25-18 e 25-16 refletem uma partida em que cada equipa dominou claramente os sets que venceu, com Portugal a ser melhor por mais tempo, principalmente no serviço, na defesa e no desenho dos ataques, o que lhe permitiu finalizar com mais naturalidade.

Vitoriosa no primeiro jogo da poule, frente a Geórgia (3-0), também em Santo Tirso, a seleção lusa cometeu mais erros do que Montenegro no arranque do primeiro set e esteve a perder por 8-5, antes de criar dificuldades à receção adversária com os serviços flutuantes de Lila Durão, de fazer o 9-9 e de consumar depois a reviravolta.

A perderem por 10-9, as jogadoras treinadas por Hugo Silva afinaram todos os momentos do jogo e, graças à eficácia de Julia Kavalenka e Margarida Maia no ataque e de Amanda Cavalcanti no bloco, fixaram uma vantagem de 15-10, que viriam a cimentar até fechar o parcial.

A seleção dos Balcãs, que vencera as Ilhas Faroé por 3-0 no primeiro jogo, reagiu no arranque do segundo set e construiu uma vantagem de 8-2, antes de Portugal reentrar no jogo e encurtar essa margem até empatar a 12 pontos, com Julia Kavalenka a reaparecer como principal finalizadora.

Com a equipa das quinas a ameaçar nova reviravolta, o selecionador Milorad Krunic colocou pela primeira vez na quadra a distribuidora Tijana Tvrdisic e a oposta Nevena Vukcevic e Montenegro ganhou um ascendente que as portuguesas só contestaram perto do final do set, com três pontos seguidos antes de Katarina Budrak selar o 25-20.

O terceiro set começou equilibrado e algo atabalhoado, com as equipas a sentirem problemas no desenho dos seus ataques, até que, a perder por 11-10, Portugal somou cinco pontos consecutivos e geriu, a partir daí, a vantagem, defendendo bem e beneficiando dos vários serviços montenegrinos para a rede ou para a fora, inclusive o que ditou o 25.º ponto luso.

Portugal guardou o seu melhor arranque para o quarto set, apresentou um 'side out' preciso em resposta aos serviços adversários e cedo se distanciou no marcador, fechando o encontro sem dificuldades, perante um adversário incapaz de reagir, por vezes até descoordenado no ataque.

Antes da deslocação às Ilhas Faroé, para o terceiro jogo, agendado para as 16:00 de domingo, Portugal ocupa o primeiro lugar da poule B, que garante o acesso à 'final four' agendada para 24 e 25 de junho, na cidade austríaca de Graz.

O vencedor da Silver League europeia qualifica-se para a Golden League europeia de 2024.

Jogo realizado no Jogo realizado no pavilhão municipal de Santo Tirso.

Portugal - Montenegro, 3-1.

Parciais: 25-17, 20-25, 25-18 e 25-16.

Sob arbitragem de Mathilde Hayaux du Tilly (França) e Nuno Teixeira (Portugal), as equipas alinharam com:

- Portugal: Amanda Cavalcanti, Lila Durão, Kátia Oliveira, Margarida Maia, Maria Lopes, Julia Kavalenka e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda: Ana Figueiras, Inês Pereira e Marisa Pardal.

Treinador: Hugo Silva.

- Montenegro: Saska Djurovic, Marija Susic, Dijana Vukovic, Danijela Dzakovic, Katarina Budrak, Mina Dragovic e Melisa Cenovic (líbero). Jogaram ainda: Tijana Tvrdisic e Nevena Vukcevic.

Treinador: Milorad Krunic.

Assistência: cerca de 100 espetadores.