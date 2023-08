Portugal volta a bater a Espanha na preparação para o Europeu de voleibol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de voleibol voltou esta quinta-feira a bater a Espanha, desta vez por 3-1, novamente em Guadalajara, em novo duelo de preparação para a fase final do Europeu, que vai decorrer em quatro países.

Após o 3-2 alcançado no primeiro 'teste', Portugal somou novo triunfo, desta vez com os parciais 25-23, 20-25, 25-23 e 25-22, perante um rival que vai igualmente marcar presença no próximo Campeonato da Europa.

Portugal e Espanha têm novo particular agendado para sexta-feira, novamente no Pavilhão Multiusos de Guadalajara.

A seleção nacional vai disputar o Grupo D do Europeu, com esse agrupamento a decorrer em Telavive, frente a Roménia (estreia em 30 de agosto), França (31), Grécia (1 de setembro), a anfitriã Israel (3) e Turquia (4).

Portugal vai estar presente numa fase final do Campeonato da Europa pela sétima vez, terceira consecutiva.

Itália, Bulgária e Macedónia do Norte são os restantes países que vão receber a competição.