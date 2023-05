Portuguesas eliminadas no Futures de Madrid de voleibol de praia

As portuguesas Beatriz Pinheiro e Inês Castro foram este sábado afastadas no Pro Tour Futures de Madrid de voleibol de praia, ao perder no play-off da ronda de 12 com a dupla espanhola composta por Ana Vergara e Sofía Izuzquiza.

Vergara e Izurquiza asseguraram uma das últimas vagas de acesso aos quartos de final, com vitória por 2-0, com parciais de 21-16 e 21-14.

A competição, que se disputa no Parque Deportivo Puerta de Hierro, na capital espanhola, iniciou-se na sexta-feira com a disputa da fase de grupos.

Nessa ronda, integradas no agrupamento A, as lusas derrotaram as lituanas Ieva Dumbauskaite e Skalve Krizanauskaite por 2-1 (21-15, 21-23 e 15-12) e, depois, perderam com as espanholas Liliana Fernández Steiner e Paula Soria Gutiérrez, por 2-0 (21-10 e 21-10).