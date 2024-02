Possível dérbi nas meias-finais da final four da Taça de Portugal

Há a possibilidade de haver um dérbi entre Sporting e Benfica nas meias-finais da final four da Taça de Portugal, agendada para os dias 23 e 24 de março, no Centro Cultural de Viana do Castelo.O sorteio realizado esta tarde ditou um Sporting-Benfica ou Ala de Gondomar, sendo que a outra meia-final oporá a Fonte do Bastardo ao Leixões.O encontro entre o Benfica e a Ala de Gondomar é referente aos quartos de final e será disputado este domingo, altura então em que os leões ficarão a conhecer o adversário.Em femininos, cuja final four vai ter lugar no mesmo local, mas nos dias 22 e 23 de março, o sorteio ditou os seguintes duelos das meias-finais: V. Guimarães/CSMadeira-Benfica ePV 2014-Sporting.