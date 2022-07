Presidente da Associação de Voleibol do Porto Joaquim Vilela morre aos 78 anos

O presidente da Associação de Voleibol do Porto, Joaquim Vilela, morreu aos 78 anos, anunciou esta segunda-feira a instituição que presidia desde 1981, com o funeral marcado para terça-feira às 15 horas, em Matosinhos.

"É com enorme tristeza e pesar que a Associação de Voleibol do Porto comunica o falecimento de Joaquim Vilela, o seu eterno presidente. Joaquim Manuel Oliveira Vilela, nascido a 1 de junho de 1935, entra como vogal na direção da Associação de Voleibol do Porto em 1977", lembra aquela instituição.

Presidente há mais de 40 anos da associação, esteve envolvido em muito do trabalho em prol da modalidade no distrito, entre eles a final do Torneio Internacional da AVP de 1981, em que uma seleção regional se bateu com uma equipa do País Basco, notável por ser a primeira transmissão televisiva pela RTP de um jogo de voleibol nacional.

Foi agraciado pelo Governo e por várias câmaras municipais da região, bem como pela Federação Portuguesa de Voleibol, com o Boavista, numa nota de pesar hoje divulgada, a lembrar que foi também "membro do Conselho Geral" do clube durante décadas.