Primeiro dérbi da época joga-se hoje

O dérbi de ontem de futebol obrigou ao adiamento para hoje do dérbi de voleibol, que também estava inicialmente marcado para domingo.

O jogo às 20h30 no Pavilhão João Rocha será, de resto, o primeiro entre as duas equipas esta época e vai definir quem continuará invicto no campeonato. O Benfica está privado de um jogador importante, o oposto Felipe Banderó. "Ainda estamos num processo de construção, tivemos algumas lesões nas últimas semanas, mas o grupo é equilibrado", frisou o técnico Marcel Matz.

O Sporting começou tarde o campeonato – tem ainda um jogo a menos –, e hoje tem o seu primeiro grande teste. "Temos de elevar o nível, apresentar um bom voleibol", destacou o treinador leonino, João Coelho.