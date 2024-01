Reforço do Benfica vem de equipa do ex-treinador do Sporting

O Benfica já tem substituto para o distribuidor Bernardo Westermann, que se lesionou com gravidade e que por causa disso vai ficar fora de competição durante muito tempo. Por isso, a equipa da Luz viu-se obrigada a ir ao mercado.O reforço para a posição é também um brasileiro, Luís Cláudio Rodrigues, conhecido por Luísinho, de 25 anos, que chega à Luz oriundo do Suzano, formação cuja equipa técnica integra o ex-treinador do Sporting, Gersinho.A estreia de Luís Cláudio com a camisola do Benfica pode acontecer já este sábado, na visita da equipa ao reduto do Vitória de Guimarães, no regresso do campeonato nacional após a pausa de Natal e Ano Novo.