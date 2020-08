Robinson Dvoranen reforça voleibol do Sporting

O brasileiro Robinson Dvoranen, que alinhava nos polacos do MKS Cuprum Lubin, é o mais recente reforço da equipa de voleibol do Sporting, anunciou este domingo o clube lisboeta no seu site oficial.

O 'zona 4', de 36 anos, representou APAV Canoas, Sada Cruzeiro e Minas, todos no Brasil, tendo ainda passagens pela Roménia e Irão, antes de rumar à Polónia na temporada passada.

"Representar um clube gigante como o Sporting não é para qualquer um. Estou muito empolgado para o início da temporada e tenho estado a realizar uma pré-época caseira para conseguir apresentar-me na melhor forma", afirmou o voleibolista, em declarações divulgadas no site oficial dos 'leões'.

Robinson Dvoranen é o quinto reforço do Sporting para a nova temporada, juntando-se aos compatriotas Paulo Victor, Éder Levi, André Saliba e Victor Hugo, numa equipa que continua a ser comandada pelo também brasileiro Gersinho.