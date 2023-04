Rui Moreira: «Nestes de quatro anos de parceria da AJM com o FC Porto, esta é a época de maior sucesso»

Rui Moreira, treinador da AJM/FC Porto, analisou a conquista das azuis e brancas no campeonato feminino, o terceiro consecutivo carimbado este sábado diante do Sporting, no Dragão Arena."Apresentámo-nos muito bem nesta fase final da época. Sabíamos o valor da nossa equipa, mas tivemos uma época muito difícil e resolvemos dentro do plantel alguns problemas desportivos. Fomos a equipa mais regular e o título é inteiramente merecido. Tivemos uma participação excelente nas provas internacionais e foi uma época muito positiva. Nestes de quatro anos de parceria da AJM com o FC Porto, esta é a época de maior sucesso", referiu o técnico"Aquilo que ouço é que esta parceria não irá ter continuidade na próxima temporada, mas esta parceria puxou o voleibol feminino para a frente. Se essa rutura acontecer, a AJM vai continuar.""Não tenho nada contratualmente fechado. Certamente, a partir de amanhã terão novidades. Não se esqueçam que nos três anos que estive cá conquistei seis títulos em oito possíveis e isso significa uma pessoa competente, trabalhadora e que tem resultados, e que certamente vai arranjar trabalho na próxima época".