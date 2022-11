Segunda fase das Ligas de voleibol masculina e feminina foi sorteada

A segunda fase da Liga feminina de voleibol foi esta quarta-feira sorteada, com um AJM/FC Porto-Benfica logo na primeira jornada, assim como a Liga masculina, em que Benfica e Fonte do Bastardo só se encontram à quinta ronda.



Na Liga feminina, só falta apurar o oitavo classificado da primeira fase, com uma jornada em falta, e a AJM/FC Porto, campeã nacional, vai receber os encarnados logo a abrir, numa partida agendada para 11 de dezembro. Nessa data, estão ainda marcados o confronto entre o Sporting, vencedor da Taça da Federação, com o Leixões, detentor da Taça de Portugal, noutro jogo 'grande' do voleibol nacional.

O quadro da primeira jornada da Série A do campeonato, que opõe as melhores equipas da primeira fase, inclui ainda um PV2014/Colégio Efanor -- Clube K, com o Vitória de Guimarães ainda a aguardar adversário.

Os dragões e os leixonenses defrontam-se na segunda ronda, em 18 de dezembro, com os leões a baterem-se com as campeãs nacionais já no próximo ano, na quinta jornada, em 15 de janeiro de 2023.

Na Elite da Liga masculina, o único jogo já 'confirmado', para dia 10 de dezembro, é o que opõe o Leixões à Fonte do Bastardo, campeão da Supertaça.

De resto, o Sporting visitará adversário ainda a definir, o mesmo acontecendo com o Esmoriz, e o Benfica jogará em casa contra outro adversário proveniente da primeira fase.

Benfica, campeão em título, recebe os açorianos na quinta ronda, enquanto o Sporting, finalista vencido da Elite em 2021/22, recebe os encarnados em 21 de janeiro de 2023.