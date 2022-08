Seleção começa corrida ao Euro

Depois de ter feito história ao atingir os ‘oitavos’ no Europeu de 2021, a Seleção Nacional começa hoje o apuramento para o Euro’2023, com uma receção à Islândia (21h00) na Póvoa de Varzim, numa poule que conta ainda com Montenegro e Luxemburgo. “É um grupo em que aparecemos como cabeças-de-série pelo ranking mas temos adversários competentes. Somos uma Seleção com ambição e valor para conseguir o apuramento”, destacou o selecionador João José, ao site da Federação (FPV). Qualificam-se os primeiros classificados e os melhores segundos.