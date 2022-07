Seleção Nacional feminina disputa título da Silver League

A Seleção Nacional feminina defronta hoje (14h00) a Suécia na grande final da European Silver League 2022, em Lund, com o vencedor a qualificar-se para a Golden League de 2023. O selecionador Hugo Silva está ciente da dificuldade da partida.





"Primeiro de tudo, temos de perceber que estamos a falar de uma seleção que não disputou a Silver League no ano passado e que, agora, apostou tudo para ganhar esta competição… e que, convém lembrar, chegou aos quartos-de-finais do último Europeu. Vão jogar em casa, junto do seu público e com uma jogadora [Isabelle Haak] que está entre as três melhores do mundo na sua posição. Contudo, isto não vai ser desculpa para nós, até porque assumimos claramente o que queríamos e, para além disso, ganhámos já a esta equipa e provámos que somos capazes de equilibrar o jogo", analisou.