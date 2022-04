Seleção Nacional sub-20 garante Europeu

A Seleção Nacional sub-20 masculina apurou-se este domingo para a fase final do Campeonato da Europa do escalão, que vai disputar-se em setembro, em Itália.A equipa portuguesa garantiu o primeiro lugar na Poule D de apuramento, em Viana do Castelo, vencendo todos os jogos (três), por 3-0, o último esta tarde diante da Alemanha, com quem lutava pela qualificação direta. Venceu pelos parciais de 26-24, 25-11 e 25-23.Antes, derrotou a Suíça e Israel.