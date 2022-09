Seleção sub-20 de voleibol perde com a Bulgária no Europeu de Itália

A seleção portuguesa de voleibol de sub-20 comprometeu esta segunda-feira as suas aspirações no campeonato da Europa, ao perder por 3-1 com a Bulgária, na terceira jornada do Grupo II, em Vasto, em Itália.Em uma hora e 42 minutos, o combinado luso cedeu pelos parciais de 25-22, 21-25, 25-19 e 25-23, somando agora duas derrotas e somente um triunfo.

A participação lusa em Itália tinha começado por derrota, na negra, por 3-2, na estreia ante a Grécia, seguindo-se êxito por 3-0 sobre a República Checa.

Portugal defronta a Bélgica na quarta-feira e a Finlândia na quinta-feira, precisando de dois triunfos para tentar ser uma das duas primeiras equipas do grupo, para assim aceder às meias-finais.

Na outra poule, que decorre em Montesilvano, competem a anfitriã Itália, França, Sérvia, Polónia, Eslováquia e Eslovénia.