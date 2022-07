Selecionador de voleibol chama 15 jogadores para preparar qualificação para Euro'2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional de voleibol, João José, chamou esta segunda-feira 15 jogadores para os trabalhos de preparação para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2023, que se vai disputar em agosto.

No grupo D da fase de apuramento para Europeu, Portugal vai defrontar as seleções de Montenegro, Luxemburgo e Islândia, com os jogos agendados para entre 03 e 21 de agosto.

Os jogadores convocados vão iniciar os trabalhos de preparação em 11 de julho, em Viana do Castelo.

Em 2021, a seleção nacional fez história ao qualificar-se para oitavos de final do Campeonato da Europa, competição que disputou pela segunda vez consecutiva, depois de dois anos antes também ter estado presente no Europeu.

Lista de 15 jogadores convocados:

- Filip Cveticanin, AS Cannes (Fra) - Central

- Miguel Sinfrónio, Leixões - Central

- Phelipe Martins, VC Viana - Central

- José Belo, Castêlo da Maia - Central

- José Neves, Fonte do Bastardo - Distribuidor

- Tiago Violas, Benfica - Distribuidor

- Gil Meireles, Sporting - Libero

- Ivo Casas, Benfica - Libero

- Bruno Cunha, Fonte Bastardo - Oposto

- Alexandre Ferreira, Woori Card (Cor) - Zona 4

- André Marques, Castêlo da Maia - Zona 4

- João Oliveira, Vitória de Guimarães - Zona 4

- Lourenço Martins, Saint-Nazaire VBA (Fra) - Zona 4

- Miguel Cunha, Vitória de Guimarães - Zona 4

- Rafael Santos, Esmoriz - Zona 4