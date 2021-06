Selecionador nacional chama 16 jogadores para preparar o Europeu de voleibol

Os jogadores Miguel Sinfrónio, Bruno Cunha e Nuno Marques integram o lote de convocados da seleção portuguesa de voleibol masculino que vai preparar o Campeonato Europeu, de acordo com a lista de 16 atletas divulgada esta sexta-feira.

Hugo Gaspar e André Lopes regressam aos convocados do selecionador Hugo Silva depois de terem estado no apuramento para o Europeu, que se disputa na Polónia, mas terem ficado fora da equipa que jogou a Golden League europeia.

Nos líberos, o técnico trocou João Fidalgo por Gil Meireles, ambos jogadores do Sporting.

O selecionador de Portugal considerou que as alterações se prendem com o facto de querer "continuar a dar oportunidade a jogadores que poderão ajudar a seleção em posições nas quais a equipa tem vindo, continuamente, a sentir muitas dificuldades e que se assumem como muito importantes para o equilíbrio da equipa".

"Será fundamental neste percurso realizarmos um bom planeamento, bem como uma boa preparação de um grupo que virá de um longo período de férias, pois temos de estar no limite para conseguir o que tanto ambicionamos", disse, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Voleibol.

A seleção inicia em 26 de julho a preparação do Europeu da modalidade, que decorrerá entre 1 e 19 de setembro, tendo previstos estágios com a Espanha e Eslováquia.

Portugal vai disputar a fase final do Europeu de voleibol integrado no grupo A, juntamente com as seleções da Polónia, bicampeã mundial, Bélgica, Sérvia, Ucrânia e Grécia.

A competição juntará 24 seleções: as quatro dos países anfitriões, mais as oito melhores da edição de 2019 e as 12 que emergiram das fases de qualificação, entre as quais figura Portugal, que concluiu o apuramento só com triunfos.

Os quatro primeiros classificados de cada um dos grupos apuram-se para os oitavos de final, que decorrerão entre 11 e 13 de setembro, e nos quais o grupo A, de Portugal, cruza com o C, e o B com o D.

Os quartos de final vão decorrer nas cidades de Gdansk e Ostrava, em 14 e 15 de setembro, estando as meias-finais, o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares e a final, agendados para Katowice, na Polónia, nos dias 18 e 19 de setembro.