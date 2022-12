Seleções portuguesas conhecem adversários na Golden e Silver League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As seleções portuguesas de voleibol conheceram esta terça-feira os adversários nas competições europeias, com a masculina a defrontar Turquia, Dinamarca e Roménia, na Golden League, e a feminina a encontrar Montenegro, Geórgia e Ilhas Faroé, na Silver League.



De acordo com o sorteio hoje realizado, na Golden League de 2023, a seleção masculina vai defrontar, no Grupo A, novamente a sua congénere da Turquia (vencedora em 2019 e 2021 e finalista vencida em 2022), bem como a Dinamarca e a Roménia, vencedora da Silver League europeia em 2022.

Este ano, Portugal terminou na segunda posição a participação no Grupo A da Golden League, atrás da Turquia e à frente da Eslováquia, adversário que os portugueses superaram, em Propad, em jogo da quarta e última jornada do agrupamento.

"É um grupo muito competitivo e iremos defrontar novamente a Turquia, que podemos considerar uma das favoritas. A Roménia e a Dinamarca são duas equipas ambiciosas, em ascensão, e não podemos esquecer que os romenos foram os vencedores da Silver League no ano passado", analisou o selecionador João José, citado pela assessoria de imprensa de Federação Portuguesa de Voleibol

Numa competição em que os melhores classificados de cada agrupamento, assim como o organizador, se apuram para a 'final four', que em 2023 será disputada na Croácia, em 24 e 25 de junho, o sorteio ditou que Ucrânia, Bélgica, Croácia e Macedónia vão discutir o Grupo B, enquanto Finlândia, República Checa, Eslováquia e Estónia vão defrontar-se no C.

Se o organizador for o primeiro classificado do seu grupo, apura-se para a 'final four' o melhor dos segundos.

Já a seleção feminina vai defrontar, no Grupo B da Silver League europeia, Montenegro, Geórgia e Ilhas Faroé, definiu o sorteio, que colocou Áustria, Estónia, Letónia e Macedónia no A.

"Sejam quais forem as equipas do grupo, a nossa seleção precisa sempre de jogar e, como é óbvio, quer ganhar esses mesmos jogos para voltar a chegar às finais da competição. Temos obrigatoriamente de lá chegar! Ao mesmo tempo, lamentamos o facto de não podermos estar a jogar a outro nível para assim elevarmos mais rapidamente a nossa qualidade competitiva. É urgente chegar a uma Golden League", avaliou o selecionador Hugo Silva.

A presente edição da Silver League apresenta dois grupos e os vencedores e os segundos classificados de cada um apuram-se para a 'final four', agendada para a cidade de Graz, na Áustria, nos dias 24 e 25 junho, com o vencedor a qualificar-se para a Golden League -- caso a Áustria não alcance estes lugares, ocupará uma destas vagas na qualidade de organizador e apurar-se-ão os dois primeiros de cada 'poule' e o melhor segundo.

Em 2022, a Suécia ergueu o troféu de vencedora da Silver League e garantiu a presença na Golden League 2023 ao vencer Portugal por 3-0, no Idrottshallen de Lund, cidade sueca onde se disputou a final da competição.

A fase de grupos de ambas as competições arranca em 27 de maio e prolonga-se até 25 de junho.