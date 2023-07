Seleções sub-22 arrasam

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de sub-22 masculina arrancou ontem a qualificação para o Europeu de 2024, a decorrer em Erevan, com uma vitória clara por 3-0 (25-14, 25-6 e 25-17) sobre a anfitriã Arménia. Manuel Figueiredo foi o melhor pontuador da partida, com 17 pontos. No final, o treinador Hugo Silva deixou um aviso. "Nos próximos dois jogos vamos precisar de outra postura e apresentar o melhor de todos", sublinhou.

No outro jogo da Pool E, em que Portugal está inserido, a França bateu (3-0) a Dinamarca. Hoje, a equipa das quinas defronta os gauleses a partir das 15h00 locais (12h00 em Portugal Continental).

Já a seleção feminina também entrou a ganhar, levando a melhor sobre a Irlanda igualmente por 3-0 (25-13, 25-5 e 25-7), em Paredes. A equipa de João Santos mede hoje forças com a Dinamarca, às 18 horas.