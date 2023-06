Silver League: Seleção feminina derrotada nas meias-finais

A Seleção Nacional feminina foi derrotada este sábado pela Estónia, nas meias-finais da Silver League, por 3-1, em Graz (Áustria).Portugal começou por perder os primeiros dois parciais, por 29-27 e 25-22, tendo reduzido depois com 25-18. Só que não conseguiu anular mais a desvantagem, com a Estónia a fechar o jogo com 26-24.A Seleção feminina vai agora disputar amanhã o duelo de atribuição do terceiro lugar, com o vencedor do duelo entre Áustria e Montenegro.