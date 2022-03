Sócios do Sporting não pagam para assistir ao jogo com a Fonte do Bastardo

O Sporting informou esta quarta-feira que os sócios que tiverem as quotas em dia não vão pagar bilhete para assistir ao jogo de sábado, com a Fonte do Bastardo, a primeira partida das meias-finais do playoff da Liga, que terá lugar às 21 horas.Os associados leoninos vão ter de levantar o bilhete gratuito na bilheteira ou adquirido online para, depois, apresentar o ingresso para entrar no Pavilhão João Rocha.