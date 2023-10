Sporting ainda sem competir

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting ainda não se estreou no campeonato de 2023/24 e não será este fim de semana de jornada dupla que o fará. A situação deve-se ao facto de os leões só agora terem a totalidade do plantel à disposição, uma vez que alguns jogadores estiverem ao serviço das respetivas seleções nos torneios pré-olímpicos. São os casos do canadiano Lucas Van Berkel e dos servios Martin Licek e Jan Galabov.

Entretanto, o Benfica recebe hoje o Sp. Espinho, deslocando-se amanhã a Oeiras para defrontar o CVO, que tem no plantel Flávio Soares (Zelão), que jogou oito anos na Luz.