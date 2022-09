Sporting apresenta reforço mexicano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação do mexicano Josué López para a sua equipa de voleibol, um atacante que atua como zona 4 e chega dos Tigres UANL, do campeonato do México.

Josué López, de 20 anos, é internacional e foi titular pela seleção mexicana no último Campeonato do Mundo.

"Penso que posso trazer muito à equipa, principalmente no ataque e nos bloqueios. Também sou bom no serviço, posso ajudar a equipa com muitas coisas rumo às conquistas. Venho muito focado, vou dar tudo de mim e apoiar os meus colegas em campo", disse o jogador, em declarações à Sporting TV.

"Muitos treinadores que tive disseram-me que uma das minhas qualidades é a agressividade que tenho no serviço e no ataque. Mas tudo se pode melhorar e espero conseguir fazê-lo aqui, no Sporting", acrescentou.

O novo elemento do plantel de Gersinho adiantou que já conhece alguns dos novos colegas: "Já conheço o Joaquín Gallego e o José Masso. Vi a performance do Gallego no Mundial e joguei contra o Masso, contra Cuba, na temporada passada. Creio que é bom saber que já tenho aqui caras conhecidas. Mas vou dar-me bem com todos, vai ser fantástico".

López deixou ainda claras quais as suas ambições: "A nível individual, é melhorar. Podemos sempre melhorar e de tudo farei para consegui-lo dia após dia. A nível coletivo, vou apoiar os meus companheiros de equipa. Se cairmos, vamos erguer-nos novamente. É assim um trabalho de equipa e assim faremos".