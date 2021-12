O Sporting apurou-se esta tarde para os oitavos de final da Challenge Cup, depois de vencer também a segunda mão diante do OK Nis, desta vez na Sérvia.Os leões, depois do 3-1 conseguido a semana passada em casa, só precisavam de ganhar fora dois sets, que cumpriram logo de entrada, com triunfos por 25-15 e 25-19. Depois, os anfitriões conseguiram o set de honra, com triunfo por 25-19, para o Sporting fechar o resultado em 3-1, com vitória no quarto parcial por 25-22.O cubano José Masso, um dos reforços dos leões esta temporada, foi o melhor pontuador do encontro desta quarta-feira na Sérvia, contabilizando 24 pontos.Nos oitavos de final, a equipa de Alvalade vai defrontar os franceses do Narbonne Volley, ainda em datas a designar.