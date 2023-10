Sporting avança na Challenge Cup feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting apurou-se esta terça-feira para os 16 avos-de-final da Challenge Cup feminina, ao bater de novo o Holte IF, agora na Dinamarca e por 3-1, depois do 3-0 obtido na primeira mão dos 32 avos-de-final, no Pavilhão João Rocha.As leoas até começaram mal esta segunda mão, ao perderem o primeiro set por 25-16, mas depois não mais deram hipóteses, vencendo os seguintes por 25-11, 25-15 e 25-22.