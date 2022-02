Sporting avança para a final-four da Taça de Portugal

O Sporting confirmou o favoritismo frente ao Sp. Caldas (3-0) e garantiu um lugar na final-four da Taça de Portugal, onde já sabe que vai defrontar nas ‘meias’ o vencedor do Esmoriz-Benfica. N as Caldas, a formação comandada por Gersinho, que é o atual detentor do troféu, chegou às cinco vitórias consecutivas, após um duelo com parciais equilibrados: 25-23, 25-18 e 25-22. Com 17 pontos, o cubano José Masso voltou a ser o jogador em evidência nos leões, assim como o argentino Joaquín Gallego. Os leões voltam a entrar em ação no sábado, na visita à Académica de Espinho, a contar para o campeonato, que ontem teve um jogo em atraso da 6ª ronda: o Sp. Espinho (8º) perdeu em casa diante o Leixões (6º) por 3-1.

Na Taça de Portugal feminina, o V. Guimarães bateu o Castelo Maia por 3-0 e segue para as meias-finais.