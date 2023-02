Sporting avança para final-four da Taça de Portugal

O Sporting é a primeira equipa a apurar-se para a final-four da Taça de Portugal, depois de vencer esta tarde no Pavilhão João Rocha a Ala Nun'Álvares de Gondomar, equipa que disputa a Série A2 do campeonato nacional.Os leões venceram por 3-0, com os parciais de 25-19, 25-15 e 25-15.Os restantes jogos dos quartos de final disputam-se no dia 19 de fevereiro e são os seguintes:Benfica-Vitória de Guimarães, Castelo da Maia-Académica de São Mamede e Fonte do Bastardo-VC Viana.A final-four tem lugar nos dias 11 e 12 de março, em Viana do Castelo