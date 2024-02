Sporting bate Castelo da Maia no João Rocha

O Sporting venceu este sábado na receção ao Castelo da Maia por 3-0, num encontro a contar para a 6.ª jornada da 2.ª fase do Campeonato Nacional.Os leões dominaram desde cedo a partida ao ganharem o primeiro set por 25-12. Os parciais seguintes foram igualmente controlados pela equipa leonina, por 25-18 e 25-14.Com esta vitória, o Sporting segue em 2.º lugar no campeonato, com 8 vitórias (25 pontos), apenas atrás do líder Benfica (9 vitória/26 pontos).