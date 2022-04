Sporting bate Fonte e adia decisão das meias-finais do playoff

O Sporting estava obrigado a vencer este sábado o quarto jogo das meias-finais do playoff do título diante da Fonte do Bastardo, para evitar a eliminação. E cumpriu.Num Pavilhão João Rocha a meio gás, mas com os adeptos sempre a apoiar a equipa, os leões venceram por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-20 e 25-22, empatando a 2-2 a meia-final diante da equipa da Ilha Terceira.O Sporting começou por perder o primeiro jogo, em casa, por 3-0, venceu depois o segundo nos Açores por 3-1, voltou a perder o terceiro, na Ilha Terceira, por 3-0, e ganhou agora o quarto.A decisão desta meia-final vai ficar decidida no quinto e último jogo, no dia 16 de abril, nos Açores. Quem vencer será o adversário do Benfica na final. As águias, recorde-se, eliminaram em três jogos o Esmoriz.