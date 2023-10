Sporting com trio de reforços para a estreia no campeonato de voleibol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os internacionais checos Jan Galabov e Martin Licek, ambos zona 4, e o central canadiano Lucas Van Berkel são reforços para o voleibol do Sporting, informou esta quinta-feira o clube lisboeta.

Galabov, de 27 anos, chega a Alvalade proveniente do Chaumont Volley-Ball, tal como Van Berkel, de 31 anos, que assina pelos leões depois de ter jogado também na última época em França, no Tourcoing LM, pelo qual chegou às meias-finais do campeonato.

Os dois jogadores têm grande experiência internacional, por vários clubes europeus, enquanto Martin Licek, de 28 anos, apenas jogou fora da República Checa durante uma temporada, em 2020/21, ao serviço dos austríacos do Waldviertel.

"Esta é apenas a minha segunda época fora da República Checa, acho que vai ser divertido. Sou um jogador emotivo e espero que os adeptos venham apoiar-nos, isso é muito importante para nós. Espero ganhar todos os jogos, mas vamos passo a passo para estarmos no nosso melhor", assinalou Licek.

Em contraponto, o canadiano Van Berkel passou por Suécia, República Checa, Suíça, Itália, Alemanha, Turquia e França, e espera em Portugal ter grandes conquistas.

"Quero ganhar o campeonato e ir o mais longe possível na CEV Challenge Cup. Além disso, quero preparar-me o melhor possível para os Jogos Olímpicos e este é um excelente clube para isso", justificou o central, citado pelos leões.

O Sporting, que foi campeão pela última vez em 2017/18, ainda não se estreou esta época na Liga, tendo adiado os três primeiros jogos, com Vitória de Guimarães (19 novembro), Académica de Espinho (26 outubro) e São Mamede (22 de outubro).

A equipa treinada por João Coelho terá o primeiro jogo do campeonato, correspondente à quarta jornada, no sábado, diante do CV Oeiras.