Sporting contrata internacional mexicana Fernanda Rodríguez

O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação da internacional mexicana Fernanda Rodríguez para reforçar o plantel de voleibol, com a oposta, que jogou em 2021/22 no Troyanas UDEM, no México, "muito feliz e emocionada por esta oportunidade".

Em comunicado, os leões dão conta da contratação da oposta de 25 anos, sem revelar a duração do contrato, destacando que esta vai ter a primeira experiência fora do seu país, por que é internacional 'A' há oito anos.

Ainda assim, a antiga jogadora de Santiago Nuevo León, Ireris Uruapan e Troyanas jogou sempre em equipas afiliadas a instituições de ensino superior, pelo que esta oportunidade num "clube tão grande" a deixa com "'ganas' de aproveitar e ser campeã nacional", explicou em declarações aos verdes e brancos.

"Escolhi o Sporting pela estabilidade, pelo apoio, pelo nível de voleibol e, sobretudo, pelo sentimento de pertença que o clube tem, que o torna único", referiu.

Melhor oposta e pontuadora da Taça Pan-Americana de 2021, Rodríguez destaca o poderio ofensivo, "um serviço potente" e boas capacidades também na defesa e no bloco como principais qualidades.