Sporting derrota Académica de Espinho

O Sporting derrotou esta tarde, fora, a Académica de Espinho, por 3-1, em jogo da 12.ª jornada da Série dos Primeiros, da segunda fase do campeonato nacional.Os leões, que há uma semana, em jogo da Taça de Portugal, tinham eliminado a mesma equipa, venceram pelos parciais de 25-22, 25-20, 19-25 e 25-16.O Sporting, com a soma dos três pontos, consolidou o terceiro lugar, agora com 22 pontos, e uma posição entre os quatro primeiros que vão depois disputar o playoff do título. Já a equipa de Miguel Maia ficou mais longe dessa qualificação.A classificação é liderada pelo Benfica, que defronta este domingo o Leixões, seguida da Fonte do Bastardo (joga ainda este sábado), equipas que já estão apuradas.