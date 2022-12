O Sporting venceu esta tarde o Castelo da Maia, por 3-2, em jogo da segunda jornada da Série A da segunda fase do campeonato nacional.Foi preciso chegar à 'negra' para se encontrar o vencedor, tendo o Castelo da Maia ganho o primeiro set por 25-19, ao qual responderam os leões com 25-21, para depois os maiatos voltarem a liderar o marcador com um 25-21 no terceiro parcial. O quarto set foi o mais desnivelado, com o Sporting a vencer por 25-13.O equilíbrio voltou ao quinto set, que os leões venceram por 15-13, fechando o jogo em 3-2.Os leões iniciaram esta jornada no terceiro lugar, com oito pontos, aos quais junta agora mais dois, sendo que o Castelo, sem sexto, tem agora cinco pontos.