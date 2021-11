O Sporting venceu esta manhã o Clube K, nos Açores, por 3-0, em jogo referente à oitava jornada do campeonato nacional.Os leões foram sempre superiores diante da equipa que ocupa o último lugar da tabela, ganhando pelos parciais de 25-14, 25-13 e 25-20.A formação de Alvalade vai continuar nos Açores, mas agora rumando à Ilha Terceira onde este domingo defronta um adversário mais complicado, a Fonte do Bastardo.A oitava jornada fica completa esta tarde com o Benfica a receber o Castelo da Maia, às 18h30, sendo os restantes jogos os seguintes: Ac. Espinho -VC Viana, Sp. Caldas-Sp. Espinho, Leixões-V. Guimarães, Fonte Bastardo-Santo Tirso e Ac. São Mamede-Esmoriz.O campeonato é liderado pelo Esmoriz, sendo a par do Benfica (4º, mas tem três jogos em atraso), as únicas equipas invictas. Já o Sporting ascende provisoriamente ao segundo lugar.