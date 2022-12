O Sporting geriu bem a derrota na jornada anterior face ao Benfica, ao bater esta tarde na Barrinha o Esmoriz por 3-1, em jogo da 13.ª jornada, ronda que encerra a primeira fase do campeonato nacional.Os leões começaram por perder o primeiro set por 25-22, vencendo depois os três seguintes por 25-20, 25-21 e 25-23.O Sporting termina esta fase em quinto, com 26 pontos e nove vitórias. Já o Esmoriz termina em quarto, com 31 pontos e 10 triunfos.Para a segunda fase, que arranca já este sábado, as equipas avançam com 20 por cento de pontos e de vitórias, ficando divididas em dois grupos: os oito primeiros na Série dos Primeiros, os restantes na Série dos Últimos.