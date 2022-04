Sporting derrota Fonte do Bastardo e está na final do playoff

O Sporting garantiu este sábado a presença na final do playoff do título nacional, ao derrotar na Ilha Terceira a Fonte do Bastardo no quinto e último jogo desta eliminatória, por 3-1.





Os leões chegaram à vantagem de 2-0, com os parciais de 25-20 e 25-20, para depois a equipa da casa vencer o terceiro set por 25-18.O quarto parcial foi bastante emotivo, com o Sporting a chegar à liderança por 23-21. Depois, o parcial foi às vantagens, para terminar só aos 30-29, a favor do Sporting.Os leões vão defrontar o Benfica na final, cujo primeiro jogo tem lugar no próximo dia 23, no Pavilhão João Rocha.As águias, recorde-se, eliminaram em três jogos o Esmoriz.