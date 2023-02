Sporting derrota Vitória de Guimarães

O Sporting bateu esta tarde no Pavilhão João Rocha o Vitória de Guimarães por 3-0, em jogo da 10.ª jornada da Série A do campeonato nacional.Os leões venceram pelos parciais de 25-22, 25-28 e 25-21, consolidando o terceiro lugar do campeonato, ainda que tenha os mesmo pontos (28) do segundo, a Fonte do Bastardo, que no entanto defronta ainda este sábado o Leixões. O Benfica lidera isolado, defrontando o Castelo da Maia.O Sporting volta a jogar este domingo, mas agora para em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, recebendo a Ala Nun' Álvares de Gondomar, equipa que disputa a Série A2 (despromoção).