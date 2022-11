Sporting domina Ala Nun'Alvares

aqui.

O Sporting regressou às vitórias no Campeonato, ao vencer este domingo na receção à Ala Nun'Alvares, em jogo da 9.ª jornada, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Com uma entrada de leão no 1.º set (25-11), a turma lisboeta dominou o restante da partida, vencendo os restantes parciais de forma clara (25-16 e 25-20).Com este resultado, o Sporting subiu ao 5.º lugar da classificação, liderada pela Fonte do Bastardo.