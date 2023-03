Sporting e AJM/FC Porto na final feminina da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting, batendo o PV2014/Colégio Efanor, e a AJM/FC Porto, ante o Vilacondense, apuraram-se hoje para a final da Taça de Portugal feminina de voleibol, disputada em formato 'final four' em Viana do Castelo.



No Centro Cultural de Viana, as leoas foram as últimas a conseguir bilhete para a final de sábado, agendada para as 21:00, tendo começado a perder por 25-22 ante o Porto Vólei/Efanor, recuperando depois sem dar hipótese de resposta e vencer por 3-1.

Vitórias nos três 'sets' seguintes, pelos parciais de 26-24, 25-22 e 25-15, permitiram às 'verde e brancas' levar a melhor, num jogo em que conseguiram fazer mais 'side out' e aproveitar os momentos de serviço com outra eficácia em relação à formação sediada em Matosinhos.

As exibições de Aline Timm, Vanessa Paquete e Thaís Saraiva fizeram a diferença para as lisboetas, com Eugénia Nosach e Viviane Isidoro como principais pontuadoras e figuras das nortenhas.

Antes, o primeiro jogo da 'final four' sorriu aos 'dragões', alicerçados no projeto da Associação José Moreira, também por 3-1, começando por vencer por 25-18 antes de verem o Ginásio Vilacondense igualar, com 25-22.

A exibição de Kyra Holt, a norte-americana que é a melhor pontuadora da Liga e da Taça, fez a diferença, tendo em conta que registou 21 pontos, assim como os blocos de Tia Jimerson, ajudando a fechar o jogo com 25-15 e 25-9 nos parciais seguintes.

Do lado da formação de Vila do Conde, foi Maiara Moreira, com 17, a melhor pontuadora.

A final está agendada para as 21:00 de sábado e decidirá quem sucede ao Leixões como campeão, com duas equipas que têm já dois títulos no seu palmarés.