Sporting e Benfica recebem Ac. Espinho e Leixões na Taça de voleibol

O Sporting, atual detentor do troféu, vai receber a Académica de Espinho nos oitavos de final da Taça de Portugal de voleibol, de acordo com o sorteio realizado esta sexta-feira por videoconferência.

O sorteio ditou ainda que o Benfica, campeão nacional, vá ser anfitrião do Leixões, numa eliminatória com jogos agendados para 23 de janeiro. As equipas que seguirem em frente conhecerão os seus adversários nos 'quartos' no dia 25 de janeiro, em eliminatória marcada para 20 de fevereiro.

Programa dos oitavos de final:

Sporting - Académica de Espinho

Benfica - Leixões

Esmoriz - Ala de Gondomar

Representante da Madeira (ainda por definir) - Vitória de Guimarães

Santo Tirso - Mamede

Sporting de Espinho - Oeiras

Fonte Bastardo (representante dos Açores) - Viana

Caldas - Castelo da Maia.