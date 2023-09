Sporting e CV Hidramar Gran Canaria na final feminina da Taça Ibérica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting vai disputar com o CV Hidramar Gran Canaria a final de domingo da Taça Ibérica feminina de voleibol, a decorrer em Viana do Castelo, após ter vencido este sábado por 3-2 o CV Tenerife Libby's La Laguna.

O vice-campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal garantiu a presença na final da primeira edição da Taça Ibérica com um triunfo por 3-2 frente ao CV Tenerife Libby's La Laguna, pelos parciais de 30-32, 25-20, 23-25, 25-18 e 15-9.

O Leixões perdeu por 3-1 com o campeão espanhol CV Hidramar Gran Canaria, pelos parciais de 25-23, 22-25, 25-23 e 25-23, e vai disputar no domingo o terceiro lugar da Taça Ibérica com CV Tenerife Libby's La Laguna, pelas 15 horas. A final será às 18 horas