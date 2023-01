Sporting é eliminado pela Fonte do Bastardo na Challenge Cup

O Sporting foi eliminado esta quarta-feira da Taça Challenge, depois da Fonte do Bastardo ganhar, por 3-2, no Pavilhão João Rocha e apurar-se para as meias-finais da competição europeia.Com uma vantagem de 3-0 na primeira mão, a equipa açoriana entou a ganhar no primeiro set (25-19), os leões deram a volta (25-21 e 25-23), mas a Fonte não se intimidou e fechou a eliminatória no quarto set (25-19), para depois vencer a partida na negra (15-10).