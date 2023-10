Sporting e Leixões prometem Supertaça feminina com "ritmo competitivo" e emoção

As capitãs e os treinadores do Sporting e do Leixões prometeram hoje uma Supertaça feminina de voleibol com emoção e "bom ritmo competitivo", na antevisão ao embate de quinta-feira, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Vencedora da Taça de Portugal e vice-campeã nacional em 2023, a equipa leonina vai defrontar a equipa de Matosinhos, que foi terceira classificada em 2022/23, que substitui na prova a campeã nacional Academia José Moreira/FC Porto, face à desvinculação dessas duas entidades, e que promete lutar pela conquista da quinta Supertaça na sua história.

"A equipa está preparada e motivada para esta primeira competição portuguesa. Queremos levar o troféu e preparámo-nos para isso. Estamos com bom ritmo competitivo. Não tivemos as rotinas de meses de trabalho, mas todos os jogos de título e de decisão são emotivos. A emoção vai estar ao rubro", prometeu Juliana Antunes, atleta que atua como 'zona 4', na conferência de imprensa de antevisão.

Do lado 'verde e branco', a líbero Daniela Loureiro, de 36 anos, prometeu uma equipa com "vontade de erguer o troféu" e rejeitou que o facto de as rotinas coletivas estarem ainda longe das ideais se traduza em "perda de emotividade".

"É jogo de título, de ganhar um troféu, de 'mata-mata'. Há um objetivo que é certo: que a bola não caia no nosso campo. No jogo feminino, há mais controlo de bola e mais passagens de rede. Vão ser dois bons jogos, embora diferentes", disse a capitã sportinguista, numa comparação com a Supertaça masculina, entre Benfica e Fonte do Bastardo, também marcada para quinta-feira, em Santo Tirso.

O treinador do Sporting, Rui Costa, frisou que a sua equipa quer "começar bem a época", conquistando um título ainda ausente da vitrina de troféus leonina, num duelo marcado para as 14:30 que espera "um bom espetáculo" após um "período preparatório longo" a culminar no segundo lugar para a Taça Ibérica, disputada em 23 e 24 de setembro.

Já Hugo Silva, técnico do Leixões, quarto classificado nessa prova organizada pelas federações portuguesa e espanhola, disse que é uma satisfação disputar a competição e prometeu jogadoras "a disputarem cada ponto como se fosse o último", em linha com o espírito do clube de Matosinhos, que perdeu nas duas edições anteriores da Supertaça, frente à AJM/FC Porto, também em Santo Tirso.

Numa conferência de imprensa que incluiu ainda jogadores e treinadores do Benfica e do Fonte do Bastardo, cujo duelo está marcado para as 17:30, a atleta Sara Moreira, também vereadora do desporto na Câmara Municipal de Santo Tirso, disse ser "uma honra receber uma competição nacional de voleibol" e pediu "bancadas cheias".

O Sporting, ainda sem vitórias na Supertaça, e o Leixões, vencedor da prova por quatro vezes, encontram-se a partir das 14:30 de quinta-feira, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.