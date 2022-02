Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting em busca do regresso às vitórias Leão tem hoje, diante do Esmoriz, e domingo, com a Fonte, jogos vitais para as contas do playoff





Leões focados em voltar às vitórias. Pode ser já hoje

• Foto: Paulo Calado