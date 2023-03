Sporting em vantagem nas meias-finais do playoff do título

Tal como o Benfica, que bateu o Leixões, o Sporting também se colocou em vantagem nas meias-finais do playoff do título, ao derrotar em casa a Fonte do Bastardo.Num confronto que se esperava mais equilibrado quanto ao resultado, os leões venceram por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-21 e 25-19.O segundo e terceiro jogos desta meia-final têm lugar no reduto da equipa insular, na Praia da Vitória, Ilha Terceira, nos dias 24 e 25 de março.Para o Sporting selar o apuramento para final na viagem aos Açores, tem de vencer os dois jogos, caso contrário haverá sempre lugar a um quarto encontro, este marcado para 1 de abril, no Pavilhão João Rocha. E se a eliminatória for ainda a um quinto duelo, este está agendado para 8 do mesmo mês, nos Açores.